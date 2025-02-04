Италия направит 2 млн евро на запуск проекта в поддержку энергетики Украины

Посол Италии в Украине Карло Формоза подписал от Италии соглашение с ЮНЕП (Программой ООН по окружающей среде) по запуску проекта на 2 млн евро, который направлен на усиление энергетической устойчивости украинских городов.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в посольстве Италии, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инициатива финансируется Италией и имеет целью поддержать восстановление Украины на пути к более устойчивой и децентрализованной энергетической системе в соответствии с принципом "Build Back Better", способствуя повышению эффективности и безопасности.

Формоза пояснил, что этот проект предусматривает детальный анализ возможностей для интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Украины, сосредотачиваясь на оценке солнечного фотоэлектрического потенциала и на возможности развития микросетей для укрепления энергетической автономии городов.

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"Будут исследованы передовые технологические инструменты для повышения энергоэффективности и уменьшения потребления с целью создания модели более устойчивого энергетического планирования городов", – сказал дипломат.

Одним из ключевых аспектов проекта является обучение и передача технологий с привлечением итальянских и украинских экспертов для развития местных компетенций в сфере устойчивого управления энергетикой.

Кроме этого, по словам Формозы, программа поддержит украинское правительство в разработке долгосрочной политики для энергетического перехода и привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики.

В контексте помощи Украине в энергетическом секторе напомним, что россияне в ночь на 20 января атаковали электростанцию "Центрэнерго", которая уже была разрушена вражеским ударом в прошлом.

В начале декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что безопасность, энергетика и конкурентоспособность будут приоритетами его страны во время будущего председательства в Европейском Союзе, которое начнется в январе 2025 года.

В конце декабря посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что страна уже выделила для Украины 3,8 млрд евро, в планах – еще шесть.

Тогда он подчеркнул, что энергетика – один из приоритетов для Нидерландов в помощи Украине.