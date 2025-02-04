Прем'єр Польщі анонсував зміни в уряді після виборів президента

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що після президентських виборів буде представлений проєкт реконструкції уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Відповідаючи на пресконференції на запитання, чи відбудеться реконструкція уряду після президентських виборів, Туск сказав, що, здається, кілька міністрів його уряду згадували, що вони очікують цього.

Він оголосив, що проєкт реконструкції уряду буде представлений після виборів і потребуватиме схвалення нового президента.

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"Це будуть системні зміни. Ми матимемо не один з найбільших урядів в Європі, а один з найменших урядів в Європі з точки зору структури уряду", – сказав Туск.

Він зазначив, що реконструкція матиме "очевидні кадрові наслідки", але "не те, що хтось буде звільнений як покарання, але міністрів точно буде менше".

"Я не знаю, чи ті, хто говорить про це вголос, публічно, виступають за цю реконструкцію як автори або жертви, але ми побачимо це після червня", – додав Туск.

Президентські вибори відбудуться 18 травня. Їхній можливий другий тур відбудеться 1 червня.

Остання глибока реконструкція уряду Польщі (не враховуючи призначення нових міністрів замість тих, що пішли у відставку) відбулася в травні 2024 року у зв'язку з участю міністрів у виборах і здобуттям ними місць у Європарламенті.

Нещодавно повідомлялося, що відрив між головними конкурентами на майбутніх президентських виборах у Польщі складає понад 13 пунктів на користь мера Варшави Рафала Тшасковського, який є кандидатом від партії влади "Громадянська коаліція".

Щодо рейтингу найбільших політичних сил, станом на середину січня найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" опинилась на першому місці, тоді як "Громадянська коаліція" премʼєра Дональда Туска – на другому.