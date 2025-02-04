Премьер Польши анонсировал изменения в правительстве после выборов президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что после президентских выборов будет представлен проект реконструкции правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос, состоится ли реконструкция правительства после президентских выборов, Туск сказал, что, кажется, несколько министров его правительства упоминали, что они ожидают этого.

Он объявил, что проект реконструкции правительства будет представлен после выборов и потребует одобрения нового президента.

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"Это будут системные изменения. Мы будем иметь не одно из крупнейших правительств в Европе, а одно из самых маленьких правительств в Европе с точки зрения структуры правительства", – сказал Туск.

Он отметил, что реконструкция будет иметь "очевидные кадровые последствия", но "не то, что кто-то будет уволен как наказание, но министров точно будет меньше".

"Я не знаю, те, кто говорит об этом вслух, публично, выступают за эту реконструкцию как авторы или жертвы, но мы увидим это после июня", – добавил Туск.

Президентские выборы состоятся 18 мая. Их возможный второй тур состоится 1 июня.

Последняя глубокая реконструкция правительства Польши (не считая назначения новых министров вместо ушедших в отставку) состоялась в мае 2024 года в связи с участием министров в выборах и получением ими мест в Европарламенте.

Недавно сообщалось, что отрыв между главными конкурентами на предстоящих президентских выборах в Польше составляет более 13 пунктов в пользу мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который является кандидатом от партии власти "Гражданская коалиция".

Что касается рейтинга крупнейших политических сил, по состоянию на середину января крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" оказалась на первом месте, тогда как "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска – на втором.