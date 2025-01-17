Опозиція Польщі за місяць наростила рейтинги, партія премʼєра падає

Найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС) в останньому опитуванні фірми United Surveys опинилась на першому місці, тоді як "Громадянська коаліція" премʼєра Дональда Туска – на другому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Wirtualna Polska, на замовлення якого відбулось опитування.

Згідно з опитуванням, за останній місяць "ПіС" набрала пʼять відсоткових пунктів підтримки та користується підтримкою 32,4% респондентів. Натомість "Коаліція" Туска втратила 2,1 пункту і має рейтинг у 29,2%.

На третьому місці в опитуванні опинилась ультраправа "Конфедерація" з 13,5%, яка за місяць здобула 3,6 відсоткового пункту підтримки.

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Блок "Третій шлях" тепер може розраховувати на 9%голосів виборців – на 1,4 пункту менше, ніж місяць тому, а "Ліві" – на 7,2% (на 1,6 пункту менше). Обидві ці політсили нині входять до урядової коаліції.

В опитуванні United Surveys зменшилася кількість тих, хто не визначився з вибором. Відповідь "не знаю/важко сказати" дали лише 5,4% респондентів, тоді як місяць тому таких було 11%.

Опитування проводилося компанією United Surveys для Wirtualna Polska 10-12 січня 2025 року, вибірка опитування охопила 1000 дорослих поляків, з похибкою приблизно 3%.

Зазначимо, що інше опитування цього тижня свідчило, що рейтинги "Громадянської коаліції" та "Права і справедливості" майже зрівнялись: 31,9% проти 30,7%.

Те ж опитування показало, що кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський має найвищу підтримку з-поміж інших кандидатів (29,8%), але це на девʼять пунктів менше, ніж у грудні.