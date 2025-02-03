Відрив між головними суперниками на виборах президента у Польщі зріс

Відрив між головними конкурентами на майбутніх президентських виборах у Польщі складає понад 13 пунктів на користь мера Варшави Рафала Тшасковського.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від IBRiS на замовлення Onet.

Рафал Тшасковський залишається лідером рейтингу – у разі проведення виборів найближчої неділі за нього голосували б 37.3% опитаних. Голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиція, отримав би 23,9%.

На третьому місці опинився би лідер антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцер з 8,9%. Четверту сходинку отримав спікер парламенту Шимон Головня (6,8%), п’яту – представниця Лівих Магдалена Беят (5%).

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11% опитаних не визначились, за кого б голосували.

Тшасковський залишився також лідером рейтингу довіри – йому повністю чи скоріше довіряють 41,2% респондентів. Втім, це на 4,5 пункти менше, ніж в опитуванні місяць тому. На другій сходинці у рейтингу довіри опинився чинний президент Анджей Дуда, на третій – Навроцький з показником 38,5% – на 5,3 пункти більше, ніж у попередньому опитуванні.

Також опитування засвідчило, що планують йти на дільниці 62,2%.

Збір даних проводився 31 січня – 2 лютого.

Інше опитування, результати якого опублікували в середині січня, показувало скорочення відриву між Тшасковським і Навроцьким, проте не через зростання рейтингу останнього. Тоді за Тшасковського збирались проголосувати менше 30% опитаних.

Опитування IBRiS, опубліковане невдовзі після нього, на той час прогнозувало Тшасковському 35% підтримки, Навроцькому – майже 29%.

Щодо рейтингу найбільших політичних сил, станом на середину січня найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" опинилась на першому місці, тоді як "Громадянська коаліція" премʼєра Дональда Туска – на другому.