ЕС примет участие в создании комиссии по компенсации украинцам убытков от войны

Европейская комиссия подготовила проект рекомендаций для Совета ЕС с целью принять участие в создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины, которая станет частью механизма компенсации украинцам убытков, вызванных агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в тексте проекта рекомендации, подготовленного Еврокомиссией для утверждения Советом ЕС, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Комиссия просит у Совета ЕС поручить ей принять участие в создании комиссии по урегулированию претензий, которая будет рассматривать претензии, зарегистрированные в Реестре убытков от российской агрессии.

"Комиссия обращается к Совету с просьбой предоставить разрешение начать переговоры по международному документу об учреждении Международной комиссии по вопросам претензий для Украины... которая будет рассматривать, оценивать и принимать решения относительно приемлемых претензий, внесенных в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, и определять размер компенсации, подлежащей выплате в каждом конкретном случае", – говорится в документе.

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Создание Комиссии станет важным шагом на пути к выплате компенсаций жертвам войны России против Украины.

"Участие ЕС в переговорах по инструменту создания Комиссии по вопросам претензий должно быть установлено решением Совета ЕС, который санкционирует начало переговоров, назначает переговорщика от ЕС и предоставляет ему директивы", – уточняется в проекте рекомендации.

В Еврокомиссии сообщили, что первый раунд переговоров по созданию Комиссии по вопросам претензий начнется в конце марта 2025 года.

Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5, Он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.