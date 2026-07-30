США уклали угоду на $58,6 млрд щодо виробництва ракет до Patriot

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

За словами представників армії США, цей контракт перетворює попередню однорічну угоду на суму $4,7 млрд, укладену в квітні, на семирічний проєкт угоди, створюючи багаторічний план закупівель перехоплювачів на період з 2026 по 2032 фінансовий рік.

Переговірники Пентагону ⁠наполягають на тому, щоб підрядники діяли набагато швидше, а попередні угоди про виробництво, укладені на початку цього року, є центральним елементом ​зусиль щодо збільшення обсягів випуску ракет.

Адміністрація президента Дональда Трампа також неухильно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб ті надавали пріоритет виробництву, а не виплатам акціонерам. У січні Трамп підписав указ, спрямований на виявлення підрядників, які, на думку влади, недостатньо ефективно виконують державні контракти, продовжуючи при цьому розподіляти прибутки серед акціонерів.

Компанія Lockheed Martin заявила, що фінансування дозволить їй виконати обіцянку щодо потроєння виробничих потужностей PAC-3 MSE до кінця 2030 року та збільшити кількість робочих місць на своєму заводі в Камдені, штат Арканзас, на 50% – з 1 200 до приблизно 1 850.

Раніше Lockheed Martin оголошувала, що виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot PAC-3 зросте до 2 тисяч одиниць на рік.

Lockheed Martin повідомила, що до 2030 року інвестує від 8 до 9 млрд доларів у модернізацію понад 20 об’єктів у США, зокрема нових центрів боєприпасів в Алабамі та Арканзасі.

Як повідомлялось, під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Також Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".