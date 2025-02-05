Ексміністра оборони Польщі хочуть позбавити імунітету

Національна прокуратура Польщі зробила подання на зняття недоторканності з депутата польського Сейму Маріуша Блащака, повідомила в середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Генеральний прокурор Адам Боднар передав спікеру Сейму Шимону Головні прохання про надання Сеймом Республіки Польща згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Маріуша Блащака, нинішнього голови фракції "Право і справедливість" ("ПіС") і колишнього міністра національної оборони.

Прокуратура заявила, що йдеться про можливе перевищення повноважень та невиконання обов'язків у період з 28 липня 2023 року по 17 вересня 2023 року державними службовцями, тобто військовослужбовцями та працівниками Міністерства національної оборони у Варшаві.

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Зокрема, йдеться про те, що, як повідомила прокуратура, "вони зняли грифи секретності "Суворо таємно" та "Таємно" з частин документа оперативного планування "План використання Збройних Сил Республіки Польща WARTA-00101 Незалежна оборонна операція – основна частина", незважаючи на те, що законодавчі передумови для захисту секретної інформації, що міститься в ньому, не припинилися, а потім розголосили та використали її, оприлюднивши 17 вересня 2023 року в інтернеті, чим завдали шкоди Збройним Силам Республіки Польща та державним інтересам".

Повідомляється, що було зібрано низку доказів, які мають як публічний, так і засекречений характер.

За згодою Блащака на документах мав бути нанесений напис "Уряд Туска був готовий віддати половину Польщі у випадку війни", який "ПіС" використав у передвиборчому медіаролику. Розсекречення таких документів є першою подібною ситуацією після 1989 року.

"Я хотів би підкреслити, що люди, які отримали доступ до цих документів, не були уповноважені їх читати. Так, вони були заархівовані, але вони мали таку ж цінність, як і документи, що залишаються в користуванні, які стосуються оборонної стратегії Польщі", – сказав прокурор.

Ролик був офіційно опублікований 17 вересня 2023 року на платформі X, на офіційному профілі партії "Право і справедливість".

Провадження було розпочато після повідомлення начальника штабу військової контррозвідки за результатами перевірки в Міністерстві національної оборони.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, стосовно якого ведуть розслідування у справі про організацію голосування на виборах поштою у 2020 році, відмовився від депутатського імунітету.

Згоди Сейму Польщі на притягнення Моравецького до кримінальної відповідальності вимагала прокуратура.

Вона стверджує, що у 2020 році тодішній премʼєр перевищив свої повноваження, вживши заходів для підготовки та проведення президентських виборів виключно поштою через пандемію коронавірусу.