Экс-министра обороны Польши хотят лишить иммунитета

Национальная прокуратура Польши подала представление на снятие неприкосновенности с депутата польского Сейма Мариуша Блащака, сообщила в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Генеральный прокурор Адам Боднар передал спикеру Сейма Шимону Головне просьбу о предоставлении Сеймом Республики Польша согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Мариуша Блащака, нынешнего председателя фракции "Право и справедливость" ("ПиС") и бывшего министра национальной обороны.

Прокуратура заявила, что речь идет о возможном превышении полномочий и невыполнении обязанностей в период с 28 июля 2023 года по 17 сентября 2023 года государственными служащими, то есть военнослужащими и работниками Министерства национальной обороны в Варшаве.

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В частности, речь идет о том, что, как сообщила прокуратура, "они сняли грифы секретности „Строго секретно" и „Секретно" с частей документа оперативного планирования „План использования Вооруженных Сил Республики Польша WARTA-00101 Независимая оборонительная операция – основная часть", несмотря на то, что законодательные предпосылки для защиты секретной информации, содержащейся в нем, не прекратились, а затем разгласили и использовали ее, обнародовав 17 сентября 2023 года в интернете, чем нанесли ущерб Вооруженным Силам Республики Польша и государственным интересам".

Сообщается, что был собран ряд доказательств, которые имеют как публичный, так и засекреченный характер.

С согласия Блащака на документах должна была быть нанесена надпись "Правительство Туска было готово отдать половину Польши в случае войны", которую "ПиС" использовал в предвыборном медиаролике. Рассекречивание таких документов является первой подобной ситуацией после 1989 года.

"Я хотел бы подчеркнуть, что люди, которые получили доступ к этим документам, не были уполномочены их читать. Да, они были заархивированы, но они имели такую же ценность, как и документы, остающиеся в пользовании, которые касаются оборонной стратегии Польши", – сказал прокурор.

Ролик был официально опубликован 17 сентября 2023 года на платформе X, на официальном профиле партии "Право и справедливость".

Производство было начато после сообщения начальника штаба военной контрразведки по результатам проверки в Министерстве национальной обороны.

Напомним, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в отношении которого ведут расследование по делу об организации голосования на выборах по почте в 2020 году, отказался от депутатского иммунитета.

Согласия Сейма Польши на привлечение Моравецкого к уголовной ответственности требовала прокуратура.

Она утверждает, что в 2020 году тогдашний премьер превысил свои полномочия, приняв меры для подготовки и проведения президентских выборов исключительно по почте из-за пандемии коронавируса.