Десятки политиков и экспертов из Европы и США призвали власти Грузии отпустить задержанную медийщицу

Десятки политиков и экспертов из европейских стран и США подписали письмо с призывом к властям Грузии отпустить задержанную журналистку Мзию Агломабели, которой грозят годы заключения за пощечину начальнику полиции, и других задержанных на протестах.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма распространяют в соцсетях его подписанты.

Депутаты и представители экспертного сообщества призывают немедленно отпустить Агломабели и многих других людей, задержанных на проевропейских протестах.

We demand the immediate release of Mzia Amaglobeli!

Georgia's crackdown on journalists & political prisoners is an attack on democracy. We stand with the Georgian people against Russian-backed oppression. Sanctions must follow!



Signed:

🇨🇿 @PavelFischer

🇵🇱 @radekfogiel… pic.twitter.com/zT4tzd2YOc Реклама: February 5, 2025

Они выразили обеспокоенность тем, что Агломабели четвертую неделю голодает и, по сообщениям, не получает надлежащей медицинской помощи и отношения.

"Нас не обманывают попытки руководства "Грузинской мечты" исказить обстоятельства, которые привели к аресту Мзии Агломабели, и запятнать ее профессиональную репутацию, называя ее "финансируемой из-за рубежа", – отмечается в письме.

Авторы отмечают, что эти заявления являются попыткой "отвлечь внимание от масштабной мобилизации грузинского общества", а также добавляют, что правящая "Грузинская мечта" противоправно узурпировала власть и своими действиями предает и конституцию, и стремление народа.

Подписанты выражают поддержку грузинскому гражданскому обществу, независимым медиа и президенту Саломе Зурабишвили как "последней единственной легитимной институции".

Они призывают власти Грузии безотлагательно освободить всех политзаключенных, отозвать репрессивные законы, ужесточающие наказание для протестующих и организовать проведение новых парламентских выборов с надлежащим мониторингом.

"Призываем наши страны и ЕС реагировать соответственно, вводя или сохраняя санкции против ответственных лиц, в том числе Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Вахтанга Гомелаури и Сулхана Тамазашвили", – добавляют в письме.

Обращение подписали более 30 депутатов национальных парламентов и Европарламента, а также представителей аналитических центров и других экспертных организаций. Среди прочих, это глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, евродепутат и спецдокладчик по Грузии Раса Юкевичене, экс-посол США в Грузии и ОБСЕ Йен Келли.

От Украины обращение подписали трое депутатов – Евгения Кравчук ("Слуга народа"), председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко ("Слуга народа") и Мария Мезенцева-Федоренко ("Слуга народа"), которая является также главой украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию ограничениями на работу в организации в связи с демократическим откатом в стране и требует новых выборов и освобождения политзаключенных.

В то же время даже временное признание полномочий грузинской делегации закрепило признание нового парламента Грузии, где нет оппозиции.

Грузинские парламентарии от партии власти заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ и объяснили, что будут ждать, пока "прекратится шантаж".

Подробно о плюсах и минусах решения ПАСЕ - в статье "ЕвроПравды".