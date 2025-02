Десятки политиков и экспертов из Европы и США призвали власти Грузии отпустить задержанную медийщицу

Десятки политиков и экспертов из европейских стран и США подписали письмо с призывом к властям Грузии отпустить задержанную журналистку Мзию Агломабели, которой грозят годы заключения за пощечину начальнику полиции, и других задержанных на протестах.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма распространяют в соцсетях его подписанты.

Депутаты и представители экспертного сообщества призывают немедленно отпустить Агломабели и многих других людей, задержанных на проевропейских протестах.

We demand the immediate release of Mzia Amaglobeli!

Georgia's crackdown on journalists & political prisoners is an attack on democracy. We stand with the Georgian people against Russian-backed oppression. Sanctions must follow!



Signed:

🇨🇿 @PavelFischer

🇵🇱 @radekfogiel… pic.twitter.com/zT4tzd2YOc

Реклама: