В Іспанії заарештували 6 членів банди, що займалася продажем неіснуючих цуценят

Іспанська поліція, яка розслідує справу онлайн-банди, що виманила у потенційних покупців цуценят понад 150 тисяч євро, змушуючи їх платити за неіснуючих собак і фіктивні рахунки від ветеринарів, заарештувала шістьох осіб і заморозила 14 банківських рахунків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Співробітники Національної поліції почали розслідувати діяльність банди, яка базувалася в баскській провінції Біскайя, але діяла по всій Іспанії, і виявили, що вона займалася шахрайською рекламою мобільних телефонів, а також домашніх тварин.

"Їхній спосіб дій полягав у розміщенні оголошень на торгових платформах з продажу вживаних речей", – йдеться в заяві правоохоронців.

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У більшості випадків вони пропонували цуценят, а також котів і навіть папуг за доступними цінами.

"Коли жертва телефонувала з приводу оголошення, їй надсилали фотографії майбутнього домашнього улюбленця, щоб заохотити якнайшвидше заплатити за нього. Після цього у покупця під різними приводами просили ще грошей, наприклад, на оплату рахунків ветеринарів, податків, щеплень і транспортних витрат. Але жертви так і не отримували тварин", – розповіли у поліції.

Потім поліція помітила, що банда використовувала ті ж торгові сайти, щоб пропонувати новітні мобільні телефони, які, знову ж таки, так і не дійшли до своїх покупців.

Проаналізувавши 72 банківські рахунки і вивчивши інформацію, отриману з 25 телефонних ліній, правоохоронці ідентифікували 100 жертв шахрайства по всій Іспанії і дізналися, що вони були ошукані на суму понад 150 тисяч євро.

Розслідування призвело до арешту шістьох членів банди, яких звинувачують у шахрайстві, приналежності до злочинної організації та втечі з в'язниці.

"Після обшуку в будинку одного з головних підозрюваних правоохоронці вилучили п'ять мобільних телефонів, а також сім-карти, які використовувалися для здійснення шахрайства", – йдеться в заяві поліції.

"Чотирнадцять банківських рахунків, які використовували підозрювані, щоб ускладнити відстеження грошей, також були заблоковані", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Італії заборонило заняття йогою з песиками (puppy yoga), пояснивши, що участь у них молодих тварин негативно впливає на їхній добробут і безпеку відвідувачів.

Раніше повідомлялось, що в Норвегії туриста, який відвідував норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, оштрафували на понад $1100 за надмірне наближення до моржа.