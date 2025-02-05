В Испании арестовали 6 членов банды, занимавшейся продажей несуществующих щенков

Испанская полиция, расследующая дело онлайн-банды, которая выманила у потенциальных покупателей щенков более 150 тысяч евро, заставляя их платить за несуществующих собак и фиктивные счета от ветеринаров, арестовала шесть человек и заморозила 14 банковских счетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Сотрудники Национальной полиции начали расследовать деятельность банды, которая базировалась в баскской провинции Бискайя, но действовала по всей Испании, и обнаружили, что она занималась мошеннической рекламой мобильных телефонов, а также домашних животных.

"Их способ действий заключался в размещении объявлений на торговых платформах по продаже подержанных вещей", – говорится в заявлении правоохранителей.

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В большинстве случаев они предлагали щенков, а также котов и даже попугаев по доступным ценам.

"Когда жертва звонила по поводу объявления, ей присылали фотографии будущего домашнего любимца, чтобы поощрить как можно быстрее заплатить за него. После этого у покупателя под разными предлогами просили еще денег, например, на оплату счетов ветеринаров, налогов, прививок и транспортных расходов. Но жертвы так и не получали животных", – рассказали в полиции.

Затем полиция заметила, что банда использовала те же торговые сайты, чтобы предлагать новейшие мобильные телефоны, которые, опять же, так и не дошли до своих покупателей.

Проанализировав 72 банковских счета и изучив информацию, полученную с 25 телефонных номеров, правоохранители идентифицировали 100 жертв мошенничества по всей Испании и узнали, что они были обмануты на сумму более 150 тысяч евро.

Расследование привело к аресту шестерых членов банды, которых обвиняют в мошенничестве, принадлежности к преступной организации и побеге из тюрьмы.

"После обыска в доме одного из главных подозреваемых правоохранители изъяли пять мобильных телефонов, а также сим-карты, которые использовались для совершения мошенничества", – говорится в заявлении полиции.

"Четырнадцать банковских счетов, которые использовали подозреваемые, чтобы усложнить отслеживание денег, также были заблокированы", – добавили правоохранители.

Напомним, Министерство здравоохранения Италии запретило занятия йогой с собаками (puppy yoga), объяснив, что участие в них молодых животных негативно влияет на их благосостояние и безопасность посетителей.

Ранее сообщалось, что в Норвегии туриста, который посещал норвежский арктический архипелаг Шпицберген, оштрафовали на сумму более $1100 за чрезмерное приближение к моржу.