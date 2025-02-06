Заместитель генпрокурора Польши расследует обвинения в перевороте в адрес правительства Туска

Заместитель генпрокурора Польши Михал Островский инициировал расследование после обвинений председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского в попытке переворота в адрес правительства Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Прокурор Островский сообщил, что в понедельник получил уголовную жалобу от председателя Конституционного трибунала.

"Я принял меры по этому делу. Я допросил председателя в качестве свидетеля. Я собрал документы и вчера вынес постановление о начале расследования по статьям 127, 128 и 258 Уголовного кодекса", – сказал он.

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Заместитель генерального прокурора добавил, что речь идет о "конституционном перевороте" и "влиянии путем незаконных угроз и насилия на конституционные органы государства, такие как Конституционный трибунал, Национальный совет правосудия, Верховный суд, суды общей юрисдикции, а также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания".

"Моя цель – объективно и всесторонне выяснить обстоятельства событий, о которых говорится в сообщении о правонарушении. Я не предвижу его результатов, но моя обязанность – провести доказывание по такому чрезвычайно серьезному делу спокойно и объективно", – признал прокурор.

Генеральный прокурор Адам Боднар также коснулся вопроса расследования. Как он отметил, "верные солдаты Збигнева Зебро, то есть Богдан Свенчковський и Михал Островский, выполняют очень конкретные политические задачи". Он заверил, что "ничто не помешает прокуратуре действовать в пользу граждан.

"Если делается такое серьезное сообщение, то, во-первых, я не должен узнавать об этом из СМИ, во-вторых, мне его должны вручить, а пока я получил лишь очень скромное, однострочное письмо от господина Островского", – заявил Боднар.

На пресс-конференции в среду президент Конституционного трибунала Богдан Свенчковский сообщил, что в конце января этого года он подписал 60-страничное сообщение об обоснованном подозрении в совершении уголовных преступлений премьер-министру, министрам, спикеру Сейма, спикеру Сената, депутатам и сенаторам правящей коалиции, а также некоторым судьям и прокурорам.

Как он подчеркнул, преступление заключается в том, что, начиная с 13 декабря прошлого года, эти лица действовали "в организованной преступной группе и в короткие промежутки времени (...) с целью изменения конституционного строя Республики Польша и действовали для достижения или прекращения деятельности Конституционного трибунала и других конституционных органов".

Стоит отметить, что Свенчковський был назначен в Конституционный суд в декабре прошлого года президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к оппозиционному по отношению к правительству лагерю "Права и справедливости". Ранее он работал главным прокурором и заместителем министра юстиции в правительстве "Права и справедливости".

Правительство Туска считает нынешний состав Конституционного суда нелегитимным из-за присутствия в нем судей, которые были назначены в результате противоречивой судебной реформы во времена правительства "ПиС", что также привело к спорам с ЕС.

Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский поддержал уголовную жалобу Свенчковского, а президент Дуда также заявил, что нынешняя исполнительная власть постоянно нарушает закон.

Как известно, действующее правительство Польши проводит несколько расследований в отношении предшественников. В частности, речь идет об экс-премьере Матеуше Моравецком и экс-генпрокуроре Збигневе Зебро.

Среди прочего, речь идет о скандале с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).