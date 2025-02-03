Ексгенпрокурор Польщі, якому загрожує арешт за неявку для свідчень у Сеймі, їде за кордон на лікування

Колишній генпрокурор та міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, щодо якого можуть невдовзі ухвалити рішення про 30-денний арешт за ігнорування викликів до спецкомісії Сейму, заявив про повернення за кордон для лікування.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Лідер "Суверенної Польщі" Збігнев Зьобро у понеділок заявив, що вимушений повертатися за кордон для продовження лікування після операції, та повторив, що вважає "втечею" від нього те, що члени спецкомісії Сейму минулого тижня не дочекались, поки затриманого політика доставлять для участі у засіданні.

"Мені потрібно знову повертатись на реабілітацію за кордон, яку я перервав для того, щоб прибути до Варшави для засідання комісії – але, як ви бачили, вони розбіглися", – заявив Зьобро.

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Нагадаємо, у п’ятницю Зьобро не прийшов на засідання спецкомісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus на призначений час, у зв’язку з чим ухвалили клопотання про призначення йому 30-денного арешту.

Вранці того ж дня адресами, де міг перебувати політик, прийшли правоохоронці, щоб примусово доставити його туди, проте вдалося зробити це із затримкою, коли учасники засідання розійшлися. Зьобро назвав це "втечею" від нього та наполягає, що спецкомісія є нелегітимною і він "буде співучасником незаконних дій", якщо з’явиться для свідчень добровільно.

Очільниця слідчої комісії Магдалена Срока заявила, що вони у п’ятницю не стали чекати, доки поліція доставить затриманого Зьобро у Сейм, щоб "не брати участі у політичному театрі".

Для задоволення клопотання про арешт Сейм має дати згоду на зняття імунітету Зьобро.

Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо дій минулої влади.

Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).