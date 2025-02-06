Експремʼєра Хорватії виправдали за звинуваченням у наживі на війні

Колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера у четвер, 6 лютого, остаточно виправдали за звинуваченням у наживі на війні 1990-х років через отримання хабара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji list.

У своєму рішенні Верховний суд Хорватії підтвердив виправдальний вирок апеляційного суду Хорватії від 2022 року у справі про переговори Санадера з австрійським банком Hypo Alpe Adria Bank про отримання кредиту для придбання приміщень для посольств країни за кордоном.

У 2011 році Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Хорватії (USKOK) заявило, що Санадер нібито отримав від банку хабар в розмірі 5% позики, або близько 500 тисяч євро.

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За цим звинуваченням експремʼєр Хорватії був засуджений до 2,5 року увʼязнення, а пізніше – виправданий.

Найвищий хорватський суд ухвалив, що початковий виправдувальний вердикт має бути залишений в силі, а апеляція була необґрунтованою.

"Підсудний отримав спірну комісію з коштів банку. Отже, йдеться про моральну шкоду, яку може заподіяти будь-який державний службовець... незалежно від того, чи вчиняється вона у воєнний чи мирний час", – додали в суді.

Там також вказали, що термін давності за зловживання службовим становищем, яке вчинив Санадер, сплинув у 2022 році.

71-річний Іво Санадер був прем'єр-міністром консервативної партії НDZ з 2003 по 2009 рік, коли раптово пішов у відставку без чіткого пояснення причин. Після цього проти нього порушили загалом пʼять кримінальних справ за корупційні злочини, у двох з них – включно з наживою на війні – він був виправданий.

Санадер був найвищим хорватським посадовцем, звинуваченим у корупції після проголошення Хорватією незалежності у 1991 році. З 2022-го він відбуває остаточний 18-річний термін увʼязнення.