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Колишнього премʼєра Хорватії засудили до 6 років увʼязнення у справі про корупцію

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:24

Верховний суд Хорватії виніс остаточний вирок колишньому голові уряду Іво Санадеру, засудивши до шести років увʼязнення у справі про корупцію.

Про це передає "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Санадера оголосили винним в отриманні хабаря у 5 мільйонів євро за продаж державної нафтопереробної компанії INA угорській компанії MOL. Керівник згаданої компанії в Хорватії Жольт Хернаді засуджений на 2 роки вʼязниці.

Санадер очолював хорватський уряд з 2003 до 2009 року, коли несподівано подав у відставку. Незадовго до того проти нього порушили карну справу й він утік до Австрії. Сусідня країна видала його Хорватії. У Санадера було виявлено велику кількість нелегально придбаних мистецьких творів.

Вирок передбачає стягнення з Санадера 5 мільйонів євро, ще 5 мільйонів має сплатити Хорватське демократичне обʼєднання (ХДО), правляча партія, котру свого часу очолював Санадер. Премʼєр-міністр Андрей Пленкович заявив, що ХДО поважає закони та, що сплатить згадану суму.

Після завершення ще однієї справи проти колишнього голови уряду, Верховний суд має винести вирок, яким обʼєднає всі справи проти 68-річного Санадера.

Експрем’єр вже відбуває термін ув’язнення за хабар, отриманий у 2008 році - за те, щоб продати у власність міністерства будівлю, яка належала його колезі з партії, за вдвічі завищеною ціною

Окрім того, Санадера засудили за давніший хабар від австрійського Hypo Alpe Adria Bank на початку 90-х років. Ці вироки він також оскаржував в апеляційних інстанціях. 

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Хорватія Антикорупція
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