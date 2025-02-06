Экс-премьера Хорватии оправдали по обвинению в наживе на войне

Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера в четверг, 6 февраля, окончательно оправдали по обвинению в наживе на войне 1990-х годов из-за получения взятки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji list.

В своем решении Верховный суд Хорватии подтвердил оправдательный приговор апелляционного суда Хорватии от 2022 года по делу о переговорах Санадера с австрийским банком Hypo Alpe Adria Bank о получении кредита для приобретения помещений для посольств страны за рубежом.

В 2011 году Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) заявило, что Санадер якобы получил от банка взятку в размере 5% займа, или около 500 тысяч евро.

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По этому обвинению экс-премьер Хорватии был приговорен к 2,5 годам заключения, а позже – оправдан.

Высший хорватский суд постановил, что первоначальный оправдательный вердикт должен быть оставлен в силе, а апелляция была необоснованной.

"Подсудимый получил спорную комиссию из средств банка. Итак, речь идет о моральном вреде, который может причинить любой государственный служащий... независимо от того, совершается ли он в военное или мирное время", – добавили в суде.

Там также указали, что срок давности за злоупотребление служебным положением, которое совершил Санадер, истек в 2022 году.

71-летний Иво Санадер был премьер-министром консервативной партии HDZ с 2003 по 2009 год, когда внезапно ушел в отставку без четкого объяснения причин. После этого против него возбудили в общей сложности пять уголовных дел за коррупционные преступления, в двух из них – включая наживу на войне – он был оправдан.

Санадер был самым высоким хорватским чиновником, обвиненным в коррупции после провозглашения Хорватией независимости в 1991 году. С 2022-го он отбывает окончательный 18-летний срок заключения.