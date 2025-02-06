Сикорский возразил Трампу: торговля США с Европой выгодна обеим сторонам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговля с Европой является "зверством", утверждая, что США имеют "огромное" положительное сальдо в торговле услугами с Европой.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Сикорский заявил, что в то время, когда Европа "имеет положительное сальдо в торговле видимыми товарами" с США – США имеют "огромное положительное сальдо в экспорте услуг".

"Каждый раз, когда кто-то из нас пользуется Uber, определенная доля платы идет в США. Каждый раз, когда мы смотрим фильм на Netflix, деньги идут в США. Каждый раз, когда мы пользуемся социальными сетями или искусственным интеллектом, американская индустрия получает выгоду. Существуют также огромные инвестиционные потоки. В целом это чрезвычайно взаимовыгодно", – отметил польский министр.

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Как пишет агентство, по данным Европейского Союза, в 2023 году дефицит торговли товарами США с блоком составил 156,6 млрд евро. Однако в сфере услуг США имели профицит в размере 108,6 млрд евро, в результате чего общее торговое сальдо составило 48 млрд евро в пользу ЕС.

Сикорский подчеркнул, что Польша уже покупает "огромное количество" американского СПГ (сжиженный природный газ), и сказал, что в итоге Европа должна "завоевать доверие" у Трампа, тратя больше средств на оборону и управление безопасностью в Африке, не полагаясь на Вашингтон.

Хотя он "не в восторге" от того, что Вашингтон ограничивает экспорт чипов искусственного интеллекта в Польшу, Сикорский предостерег от "чрезмерной реакции" на заявления американского президента.

"Я думаю, что мы должны оценивать действия, а не слова. Вещи меняются очень быстро. Важно не реагировать чрезмерно", – подытожил глава внешнеполитического ведомства Польши.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

Он не предоставил подробностей о том, когда будут приняты эти меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика. Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить его угрозы.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

После этого СМИ сообщали, что ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами через механизм, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".

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