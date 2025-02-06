У Трампа пояснили заяву про проведення виборів в Україні під час війни

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог стверджує, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це "ознака здорової демократії".

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу Newsmax, повідомляє "Європейська правда".

Келлог заявив, що вибори проходять в "кожній демократичній державі", і у США "також були вибори в розпал воєн" (водночас не коли територія США була окупована).

"Я думаю, зараз вони (українці. – Ред.) не можуть їх проводити, тому що це записано в їхній конституції, вони – українці – не можуть проводити їх до припинення воєнних дій", – додав він.

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Спецпосланник Трампа вважає, що проведення виборів не означає, що зараз "Зеленський повинен піти".

"Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни", – зазначив Келлог.

Минулого тижня він говорив агентству Reuters, що в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.