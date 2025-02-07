Канада готова долучитися до розробки "Залізного купола" для США

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна готова долучитися до запропонованої президентом США Дональдом Трампом розробки щита протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це він сказав під час розмови із журналістами наприкінці свого візиту до Вашингтона, цитує AFP, пише "Європейська правда".

Блер заявив, що Канада вже є "важливим партнером" у спільному захисті Північної Америки в рамках спільної програми протиповітряної оборони НАТО і NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки).

"Відверто кажучи, інтегрована система протиракетної оборони для усієї Північної Америки – це те, що має сенс для усіх, а не те щоб вона зупинилася на кордоні між США і Канадою", – зазначив він.

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За його словами, у такому випадку, Канада змогла б продемонструвати, що готова та хоче бути партнером, і що країна "зможе зробити великий внесок в альянс".

Як відомо, нещодавно Трамп підписав указ про початок планування системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для Сполучених Штатів, подібної до тієї, яку Ізраїль використовував для перехоплення тисяч ракет.

Він наказав протягом двох місяців розробити план реалізації "щита протиракетної оборони наступного покоління", призначеного для захисту від балістичних, гіперзвукових і сучасних крилатих ракет, в тому числі шляхом розробки перехоплювачів космічного базування.

У грудні 2024 року повідомлялось, що американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.