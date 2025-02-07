Канада готова присоединиться к разработке "Железного купола" для США

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна готова присоединиться к предложенной президентом США Дональдом Трампом разработке щита противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом он сказал во время разговора с журналистами в конце своего визита в Вашингтон, цитирует AFP, пишет "Европейская правда".

Блэр заявил, что Канада уже является "важным партнером" в совместной защите Северной Америки в рамках совместной программы противовоздушной обороны НАТО и NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

"Откровенно говоря, интегрированная система противоракетной обороны для всей Северной Америки – это то, что имеет смысл для всех, а не то, чтобы она остановилась на границе между США и Канадой", – отметил он.

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По его словам, в таком случае, Канада смогла бы продемонстрировать, что готова и хочет быть партнером, и что страна "сможет сделать большой вклад в альянс".

Как известно, недавно Трамп подписал указ о начале планирования системы противовоздушной обороны "Железный купол" для Соединенных Штатов, подобной той, которую Израиль использовал для перехвата тысяч ракет.

Он приказал в течение двух месяцев разработать план реализации "щита противоракетной обороны следующего поколения", предназначенного для защиты от баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет, в том числе путем разработки перехватчиков космического базирования.

В декабре 2024 года сообщалось, что американская система противоракетной обороны THAAD впервые перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.