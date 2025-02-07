МЗС про ідею Трампа обвалити ціни на нафту: нехай бурять, бурять і бурять

Міністерство закордонних справ підтримує позицію президента США Дональда Трампа про те, що низькі ціни на нафту – одне з головних джерел доходу російського бюджету – прискорили б завершення війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу 7 лютого.

Тихий зазначив, що низька ціна на нафту "є запорукою миру та стабільності як в Україні, так і в міжнародному масштабі".

"Враховуючи, що російський агресивний режим залежить від цін на нафту, ми розуміємо, що зниження цієї ціни, звісно, сприяло би стабілізації та позбавило би Путіна грошей на його злочини і звірства", – додав речник МЗС.

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За його словами, Україна підтримує позицію президента США і його бажання "сприяти тому, щоб нафти на ринку було більше, зокрема американської".

"Нехай бурять, бурять і бурять, а ми будемо вітати зниження ціни на нафту і, відповідно, доходів воєнної машини Путіна", – зазначив Тихий.

Як відомо, експорт нафти й газу є однією з головних статей доходів російського бюджету на тлі санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого місяця Трамп сказав, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тим часом спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що США готові посилити американські санкції, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.