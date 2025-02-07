МИД об идее Трампа обвалить цены на нефть: пусть бурят, бурят и бурят

Министерство иностранных дел поддерживает позицию президента США Дональда Трампа о том, что низкие цены на нефть – один из главных источников дохода российского бюджета – ускорили бы завершение войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель МИД Георгий Тихий сказал на брифинге 7 февраля.

Тихий отметил, что низкая цена на нефть "является залогом мира и стабильности как в Украине, так и в международном масштабе".

"Учитывая, что российский агрессивный режим зависит от цен на нефть, мы понимаем, что снижение этой цены, конечно, способствовало бы стабилизации и лишило бы Путина денег на его преступления и зверства", – добавил спикер МИД.

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По его словам, Украина поддерживает позицию президента США и его желание "способствовать тому, чтобы нефти на рынке было больше, в частности американской".

"Пусть бурят, бурят и бурят, а мы будем приветствовать снижение цены на нефть и, соответственно, доходов военной машины Путина", – отметил Тихий.

Как известно, экспорт нефти и газа является одной из главных статей доходов российского бюджета на фоне санкций после полномасштабного вторжения в Украину.

В прошлом месяце Трамп сказал, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

Тем временем спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США готовы усилить американские санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.