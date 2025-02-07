Туск анонсував депортації з Польщі іноземців, які вчиняють злочини

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у п'ятницю, що звернувся до керівників МВС та Мін'юсту з проханням розробити швидкий план негайної реакції на організовану злочинність з боку іноземців.

Про це він заявив під час пресконференції в п'ятницю в Центрі європейської солідарності в Гданську з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Туску поставили запитання, пов'язані з міграційним пактом.

Відповідаючи, він підняв питання злочинності серед мігрантів і заявив, що вже прийняв рішення з цього приводу. Він заявив, що кожен, хто порушуватиме закон у насильницький спосіб, буде депортований з Польщі.

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"Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції розробити такий швидкий план негайного реагування на організовану злочинність і такі агресивні злочини, які вчиняють іноземці.

Кожен, хто є гостем у Польщі, користується нашою гостинністю і порушує закон у насильницький спосіб, буде депортований з Польщі" – заявив глава уряду.

Туск підкреслив, що "найближчими днями ці рішення матимуть практичний вимір".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розробляє план перегляду повоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.

Документ, підготовлений Польщею і обговорений міністрами внутрішніх справ ЄС минулого тижня, передує новим пропозиціям цієї весни щодо прискорення депортації шукачів притулку, які зазнали невдачі, і депортації біженців та інших мігрантів, причетних до злочинів.

Міграція домінує на виборах у Німеччині, які відбудуться через три тижні. 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.