Туск анонсировал депортации из Польши иностранцев, совершающих преступления

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в пятницу, что обратился к руководителям МВД и Минюста с просьбой разработать быстрый план немедленной реакции на организованную преступность со стороны иностранцев.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу в Центре европейской солидарности в Гданьске с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Туску задали вопрос, связанный с миграционным пактом.

Отвечая, он поднял вопрос преступности среди мигрантов и заявил, что уже принял решение по этому поводу. Он заявил, что каждый, кто будет нарушать закон насильственным образом, будет депортирован из Польши.

Реклама:

"Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции разработать такой быстрый план немедленного реагирования на организованную преступность и такие агрессивные преступления, которые совершают иностранцы.

Каждый, кто является гостем в Польше, пользуется нашим гостеприимством и нарушает закон насильственным способом, будет депортирован из Польши", – заявил глава правительства.

Туск подчеркнул, что "в ближайшие дни эти решения будут иметь практическое измерение".

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

Документ, подготовленный Польшей и обсужденный министрами внутренних дел ЕС на прошлой неделе, предшествует новым предложениям этой весной по ускорению депортации неудачливых искателей убежища и депортации беженцев и других мигрантов, причастных к преступлениям.

Миграция доминирует на выборах в Германии, которые состоятся через три недели. 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий по поводу отказа от сотрудничества с крайне правыми.