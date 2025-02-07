Туск анонсировал депортации из Польши иностранцев, совершающих преступления
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в пятницу, что обратился к руководителям МВД и Минюста с просьбой разработать быстрый план немедленной реакции на организованную преступность со стороны иностранцев.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу в Центре европейской солидарности в Гданьске с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
Туску задали вопрос, связанный с миграционным пактом.
Отвечая, он поднял вопрос преступности среди мигрантов и заявил, что уже принял решение по этому поводу. Он заявил, что каждый, кто будет нарушать закон насильственным образом, будет депортирован из Польши.
"Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции разработать такой быстрый план немедленного реагирования на организованную преступность и такие агрессивные преступления, которые совершают иностранцы.
Каждый, кто является гостем в Польше, пользуется нашим гостеприимством и нарушает закон насильственным способом, будет депортирован из Польши", – заявил глава правительства.
Туск подчеркнул, что "в ближайшие дни эти решения будут иметь практическое измерение".
Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.
Документ, подготовленный Польшей и обсужденный министрами внутренних дел ЕС на прошлой неделе, предшествует новым предложениям этой весной по ускорению депортации неудачливых искателей убежища и депортации беженцев и других мигрантов, причастных к преступлениям.
Миграция доминирует на выборах в Германии, которые состоятся через три недели. 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".
Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий по поводу отказа от сотрудничества с крайне правыми.