Премьер Польши прокомментировал дело о "перевороте": сотрудничество трех стран

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал расследование относительно "государственного переворота" в стране, отметив, что на это дело обратили внимание только в трех странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Как он отметил, информация о нем "есть в заголовках СМИ только в России, Беларуси и Венгрии".

"Переворот" в Польше в заголовках СМИ только в России, Беларуси и Венгрии. Эффективное сотрудничество. Гротескная акция, но по-своему опасная", – заявил Туск.

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Таким образом глава правительства отреагировал на комментарии, которые являются следствием политического спора вокруг сообщения председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского, который сообщил, что заместитель генерального прокурора, прокурор Михал Островский после его сообщения начал расследование по подозрению в государственном перевороте, в частности, премьер-министра Дональда Туска, спикеров Сейма и Сената, руководителя Правительственного законодательного центра, а также некоторых судей и прокуроров.

Информация об этом появилась в российских и белорусских СМИ. В четверг государственное белорусское агентство БелТА опубликовало статью "Польского премьера обвиняют в государственном перевороте". Редакция ссылается на сообщение президента Конституционного трибунала. Ранее подобную информацию сообщило российское агентство "РИА Новости".

Генеральная прокуратура Польши созвала пресс-конференцию по поводу заявлений заместителя генпрокурора Михала Островского о начале расследования обвинений в госперевороте в адрес правительства Дональда Туска. Там заявили, что дело не было должным образом зарегистрировано, поэтому не может считаться расследованием.

Стоит отметить, что Свенчковский был назначен в Конституционный суд в декабре прошлого года президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к оппозиционному по отношению к правительству лагерю "Права и справедливости". Ранее он работал главным прокурором и заместителем министра юстиции в правительстве "Права и справедливости". Так же Островского назначил экс-премьер "ПиС" Матеуш Моравецкий.