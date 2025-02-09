У Данії за попередній рік надали притулок найменшій кількості осіб за кілька десятиліть

За 2024 рік у Данії отримали притулок менше тисячі осіб, що є найменшою цифрою за кілька десятиліть.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Статистика від Міграційної служби Данії свідчить, що за 2024 країна надала притулок близько 860 особам.

Це лише другий за останні 40 років випадок, коли ця цифра була меншою тисячі.

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У 2022 році притулок у Данії отримали 1403 особи, у 2023 році – 1343. На піку міграційної кризи через війну у Сирії у 2015-2016 роках ці цифри складали понад 10800 і майже 7500 відповідно.

В уряді називають ключовим фактором цього жорсткішу міграційну політику.

"Для нашого суспільства і суспільної згуртованості важливо, щоб у нас був невеликий наплив шукачів притулку, щоб можна було забезпечувати їхню інтеграцію", – зазначив міністр з імміграції та інтеграції Кааре Дюбвад Бек.

У Німеччині в 2024 році кількість заявок на отримання притулку скоротилася на 34%.

Тим часом в Італії опозиція вимагає відставки Мелоні після третьої невдачі її міграційного плану з переміщенням шукачів притулку до Албанії.