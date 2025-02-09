В Дании за предыдущий год получили убежище наименьшее число людей за несколько десятилетий

За 2024 год в Дании получили убежище менее тысячи человек, что является наименьшей цифрой за несколько десятилетий.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Статистика от Миграционной службы Дании свидетельствует, что за 2024 год страна предоставила убежище около 860 лицам.

Это лишь второй за последние 40 лет случай, когда эта цифра была меньше тысячи.

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В 2022 году убежище в Дании получили 1403 человека, в 2023 году – 1343. На пике миграционного кризиса из-за войны в Сирии в 2015-2016 годах эти цифры составляли более 10800 и почти 7500 соответственно.

В правительстве называют ключевым фактором этого более жесткую миграционную политику.

"Для нашего общества и общественной сплоченности важно, чтобы у нас был небольшой наплыв искателей убежища, чтобы можно было обеспечивать их интеграцию", – отметил министр по иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек.

В Германии в 2024 году количество заявок на получение убежища сократилось на 34%.

Тем временем в Италии оппозиция требует отставки Мелони после третьей неудачи ее миграционного плана с перемещением искателей убежища в Албанию.