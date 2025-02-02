В Італії опозиція вимагає відставки Мелоні після третьої невдачі її міграційного плану

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазнала критики з боку політичної опозиції в суботу після того, як італійські судді втретє відхилили її план приймати в Албанії до 3 000 шукачів притулку на місяць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Корабель берегової охорони мав повернути 43 африканських і південноазіатських мігрантів з центру утримання в албанському місті Гядер до італійського порту Барі за наказом Римського апеляційного суду, який у п'ятницю постановив, що ці особи, чиї прохання про надання притулку були відхилені, не можуть утримуватися за кордоном.

"Джорджа Мелоні повинна піти у відставку", – заявила італійським ЗМІ Еллі Шляйн, лідерка лівої Демократичної партії, скаржачись на те, що проєкт обійшовся вже близько в 1 мільярд євро.

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"Центри в Албанії не працюють і не будуть працювати. Вони є гучним провалом", – сказала Шляйн.

Рішення суду є "підтвердженням того, що центри утримання в Албанії працюють в умовах повної нелегальності [і] є надгробком для міграційної політики уряду Мелоні", додав Ріккардо Магі з ліберальної партії "Більше Європи".

Згідно з рішенням суду, той факт, що країни походження мігрантів є потенційно небезпечними, робить їх непридатними для участі в програмі прискореної обробки, яка має на меті швидку депортацію тих, чиї прохання про надання притулку були відхилені.

Це вже третє таке рішення за рік. У жовтні імміграційний підрозділ Римського суду відхилив утримання 12 мігрантів в албанських центрах, а в листопаді заблокував утримання ще однієї групи з семи осіб.

У той же час план викликав широку критику з боку опозиційних політиків, а також правозахисних організацій та експертів з питань права.

"Таке відчуття, що італійський уряд вважає себе вище закону, – стверджує Франческа Д'Антуано з Volt Europe, яка відвідала центр в Гядері наприкінці минулого року.

"Вони не роблять різниці між власним політичним мандатом, отриманим на виборах, і повагою до інституційної архітектури, яка лежить в основі нашої демократії, і яка проходить, наприклад, через розподіл влади", – сказала Д'Антуано.