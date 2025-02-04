У Німеччині спостерігалося падіння кількості запитів на притулок на 34% у 2024 році

Минулого року кількість заявок на отримання притулку в Німеччині скоротилася на 34%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на дані МВС Німеччини.

Міністерка внутрішніх справ від соціал-демократів Ненсі Фезер на тлі палких дебатів щодо міграції напередодні національних виборів, призначених на 23 лютого, привітала новину про зменшення запитів на притулок.

Занепокоєння громадськості з приводу міграції зросло на тлі шквалу насильницьких інцидентів за участю іммігрантів, включаючи таран автомобіля і смертельний напад з ножем лише за останні два місяці, в результаті якого загинуло вісім осіб.

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Згідно з новими даними, у 2024 році в Німеччині було зареєстровано 213 499 заяв про надання притулку, в порівнянні з 322 636 роком раніше. Минулого місяця було подано на 37% менше заяв, ніж у січні 2024 року.

Федеральна поліція зареєструвала майже на третину менше нелегальних прибульців у 2024 році: 83 572 проти 127 549 у 2023 році.

"Це ще раз показує, що наші заходи працюють", – сказала Ненсі Фезер, чиї соціал-демократи нудяться на третьому місці в опитуваннях громадської думки перед виборами.

Вона додала, що правоохоронні органи продовжують рішуче протидіяти нелегальній міграції.

У відповідь на занепокоєння громадськості у вересні минулого року Німеччина відновила імміграційні перевірки на всіх своїх сухопутних кордонах, що викликало критику з боку сусідніх країн, які заявили, що це порушує принцип вільного пересування Європейського Союзу.

Нагадаємо, правоцентристський альянс ХДС/ХСС викликав критику через свої міграційні пропозиції, які отримали підтримку під час голосування в Бундестазі з боку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" минулої середи.

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони зламали давній брандмауер у Німеччині, який перешкоджав основній співпраці з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині. Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.