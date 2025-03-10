У США сенатор Грем готує новий законопроєкт про санкції проти Росії

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем оголосив, що подасть новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії вже цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву сенатора наводить "Голос Америки".

За словами Грема, санкції стосуватимуться російського банківського сектору і енергетики.

Він додав, що законопроєкт покликаний "спонукати їх (Росію. – Ред.) прийти до столу перемовин".

"Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", – заявив Грем у неділю.

Нагадаємо, у п'ятницю президент США Дональд Трамп підняв питання про перспективу введення більш масштабних санкцій США проти Росії на тлі зусиль примусити Україну та РФ приступити до переговорів про мирну угоду.

Згодом агентство Reuters повідомило, що США вивчають можливості послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в рамках широкого плану, який дозволить Вашингтону швидко зняти обмеження, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні.