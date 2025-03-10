В США сенатор Грэм готовит новый законопроект о санкциях против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм объявил, что подаст новый законопроект о санкциях против России уже на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление сенатора приводит "Голос Америки".

По словам Грэма, санкции будут касаться российского банковского сектора и энергетики.

Он добавил, что законопроект призван "побудить их (Россию. – Ред.) прийти к столу переговоров".

"Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе", – заявил Грэм в воскресенье.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп поднял вопрос о перспективе введения более масштабных санкций США против России на фоне усилий заставить Украину и РФ приступить к переговорам о мирном соглашении.

Впоследствии агентство Reuters сообщило, что СШАизучают возможности ослабления санкций против российского энергетического сектора в рамках широкого плана, который позволит Вашингтону быстро снять ограничения, если Москва согласится прекратить войну в Украине.