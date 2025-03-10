Сенатор Грем про паузу в обміні розвідданими: відмова від України буде гіршою за Афганістан

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що занепокоєний зупинкою обміну розвідданими між США і Україною та припиненням поставок військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить "Голос Америки".

Грем зазначив, що до потенційного припинення вогню у розв’язаній РФ війні він надавав би Україні всі необхідні розвідувальні дані і військову допомогу.

"Якщо ми відмовимось від України, це буде гірше, ніж в Афганістані і я не думаю, що президент Трамп має будь-яке бажання це робити", – підкреслив сенатор.

Він також додав, що "метою є завершити війну з честю і справедливістю".

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Нещодавно сам Трамп заявив, що США "практично" закінчили з призупиненням обміну розвідданими з Україною.