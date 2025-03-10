Сенатор Грэм о паузе в обмене разведданными: отказ от Украины будет хуже Афганистана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что обеспокоен остановкой обмена разведданными между США и Украиной и прекращением поставок военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит "Голос Америки".

Грэм отметил, что до потенциального прекращения огня в развязанной РФ войне он предоставлял бы Украине все необходимые разведывательные данные и военную помощь.

"Если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем в Афганистане и я не думаю, что президент Трамп имеет какое-либо желание это делать", – подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что "целью является завершить войну с честью и справедливостью".

Напомним, 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Недавно сам Трамп заявил, что США "практически" закончили с приостановкой обмена разведданными с Украиной.