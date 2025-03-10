Россия выслала двух британских дипломатов

Федеральная служба безопасности России заявила, что двум британским дипломатам приказали покинуть страну из-за "разведывательной деятельности".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ФСБ РФ, пишет "Европейская правда".

В ФСБ РФ утверждают, что оба дипломата предоставили ложную информацию о себе при въезде в страну.

Также указано, что ФСБ обнаружила то, что она назвала "признаками разведывательно-диверсионной работы", которая угрожала национальной безопасности.

Представителя посольства Великобритании в Москве также вызвали в российское Министерство иностранных дел.

Дипломатам приказали покинуть Россию в двухнедельный срок.

В ноябре прошлого года Москва выслала британского дипломата по обвинению в шпионаже. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что обвинения России в адрес британского дипломата являются "злонамеренными и безосновательными".