Британія назвала "безпідставними" претензії Москви щодо висланого дипломата

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявляє, що звинувачення Росії на адресу британського дипломата є "зловмисними і безпідставними".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Сьогодні Москва вислала сьомого британського дипломата за останні чотири місяці за звинуваченням у шпигунстві.

"Це не перший випадок, коли Росія висуває зловмисні та безпідставні звинувачення проти наших співробітників. Ми відреагуємо в належний час", – заявив речник Міністерства закордонних справ.

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Дипломат замінив одного з шести інших, які були вислані в серпні, також за звинуваченнями у шпигунстві.

Найджел Кейсі, посол Великої Британії в Росії, був викликаний сьогодні до російського міністерства оборони, щоб відповісти на запитання про висланого дипломата.

На початку вересня Росія заявила, що позбавила шістьох співробітників посольства Великої Британії акредитації, звинувативши їх у розвідувальній та підривній діяльності.

Тоді Міністерство закордонних справ Великої Британії назвало звинувачення, висунуті ФСБ на адресу співробітників британського посольства у Москві, абсолютно безпідставними.