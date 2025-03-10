Міністри фінансів ЄС обговорять масштабне фінансування оборони

Міністри фінансів Європейського Союзу обговорять у понеділок питання фінансування оборони коштом нових спільних запозичень, наявних фондів ЄС і посилення ролі Європейського інвестиційного банку.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

У листі-запрошенні міністрам Анджей Доманський, міністр фінансів Польщі, яка головує на засіданнях ЄС, зазначив, що переговори відбудуться в розвиток рішень лідерів Євросоюзу минулого четверга щодо вивчення цих джерел фінансування.

"З огляду на швидкозмінний ландшафт безпеки, Європа повинна глибоко замислитися над майбутнім оборонних витрат", – йдеться в листі Доманського.

"Стабільна і передбачувана система фінансування необхідна для систематичного розвитку європейських оборонних можливостей", – додав він.

Міністри працюватимуть над пропозицією Європейської комісії щодо залучення 150 мільярдів євро під гарантії бюджету ЄС для надання кредитів урядам на оборонні проєкти. Вони також обговорять використання фондів згуртування ЄС для оплати проєктів подвійного призначення, які приносять користь як цивільному населенню, так і армії.

Ще однією темою буде ідея про те, що Європейський інвестиційний банк повинен розширити сферу проєктів, які він може кредитувати, і збільшити кількість доступних грошей для оборони Європи.

У листі повідомляється, що у вівторок, на другий день зустрічі, міністри обговорять, як змінити фіскальні правила ЄС, щоб забезпечити можливість для збільшення національних витрат.

Європейські країни поспішають збільшити витрати на оборону і зберегти підтримку України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив американську військову допомогу Києву і поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед європейськими союзниками.

Нагадаємо, минулого тижня саміт ЄС підтримав ідею фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.

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