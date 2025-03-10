Французькі ультраправі пояснили свою позицію щодо російської загрози і мирних перемовин

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла не став ставити під сумнів російську загрозу, але й застеріг від того, щоб Франція опинилась перед загрозою війни з ядерною державою.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Барделла сказав, що Росія зараз "однозначно є багатовимірною загрозою для Франції та її європейських інтересів", згадавши у тому числі епізоди втручання у вибори.

"Фундаментальне питання, яке ми маємо собі поставити – чи загрожує Росія французьким інтересам до тієї межі, щоб ми опинились у ситуації прямого протистояння і війни з державою, що є ядерною державою", – зазначив Барделла.

"Я захищаю територіальний суверенітет України, але думаю, що майбутнє Франції та Європи не має перейти у ситуацію латентної війни з ядерною державою", – додав він, зауваживши, що Росія – найбільша країна світу, що також має дедалі тісніші зв’язки з Китаєм.

Барделла зазначив, що вважає за необхідне "зібрати за одним столом" країни Заходу та визначити спільні позиції перед тим, як почнуться серйозні перемовини з Росією.

Також він сказав, що "не можна вже навіть перед початком переговорів приймати те, що 20% (українських) територій, захоплених Росією, залишаться Росії".

Перед цим неформальна лідерка партії Марін Ле Пен зазначила, що не бачить причин переоцінювати російську загрозу, оскільки "якщо Росія за три роки з труднощами просувається в Україні, то малоймовірно, щоб там з’явились амбіції дійти до Парижа". Вона додала, що бачить найпершою загрозою для Франції радикальних ісламістів.

Також Марін Ле Пен засудила рішення Білого дому заморозити військову допомогу Україні.