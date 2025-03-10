Французские ультраправые объяснили свою позицию по российской угрозе и мирным переговорам

Лидер правопопулистского "Национального объединения" Жордан Барделла не стал ставить под сомнение российскую угрозу, но и предостерег от того, чтобы Франция оказалась перед угрозой войны с ядерной державой.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

Барделла сказал, что Россия сейчас "однозначно является многомерной угрозой для Франции и ее европейских интересов", вспомнив в том числе эпизоды вмешательства в выборы.

"Фундаментальный вопрос, который мы должны себе поставить – угрожает ли Россия французским интересам до той степени, чтобы мы оказались в ситуации прямого противостояния и войны с государством, которое является ядерной державой", – отметил Барделла.

"Я защищаю территориальный суверенитет Украины, но думаю, что будущее Франции и Европы не должно перейти в ситуацию латентной войны с ядерной державой", – добавил он, отметив, что Россия – крупнейшая страна мира, которая также имеет все более тесные связи с Китаем.

Барделла отметил, что считает необходимым "собрать за одним столом" страны Запада и определить общие позиции перед тем, как начнутся серьезные переговоры с Россией.

Также он сказал, что "нельзя уже даже перед началом переговоров принимать то, что 20% (украинских) территорий, захваченных Россией, останутся у России".

Перед этим неформальный лидер партии Марин Ле Пен отметила, что не видит причин переоценивать российскую угрозу, поскольку "если Россия за три года с трудом продвигается в Украине, то маловероятно, чтобы там появились амбиции дойти до Парижа". Она добавила, что видит первейшей угрозой для Франции радикальных исламистов.

Также Марин Ле Пен осудила решение Белого дома заморозить военную помощь Украине.