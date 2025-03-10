У ЄС заявляють про відсутність діалогу з адміністрацією Трампа щодо тарифів

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа, схоже, не бере участі в переговорах щодо запобігання торговельному конфлікту з Європейським Союзом.

Про це він заявив у понеділок, 10 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Шефчович заявив журналістам, що минулого місяця він їздив до Вашингтона з метою розпочати діалог, щоб уникнути "непотрібного болю від заходів і контрзаходів".

За його словами, обидві сторони визначили кілька сфер взаємовигідного співробітництва, які можна було б розвивати.

"Але, зрештою, одна рука не може плескати в долоні. Адміністрація США, схоже, не зацікавлена в тому, щоб укласти угоду", – зазначив він.

Шефчович заявив, що Європейський Союз готовий до конструктивної взаємодії, а також, що ніхто не виграє від тарифів.

"Отже, наші двері відчинені. Але, звичайно, якщо це не принесе позитивного результату, в такому випадку ми завжди будемо захищати європейський бізнес, працівників та споживачів від необґрунтованих тарифів. Я думаю, що ми дуже чітко про це заявили, і я знаю, що вони очікують від нас не меншого", – підсумував єврокомісар з питань торгівлі.

Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони можуть набути чинності вже 12 березня.

За оцінкою Єврокомісії, нові тарифи США можуть стосуватися в чотири рази більшої кількості товарів, ніж під час першого терміну Трампа, але ситуація мінлива, і обсяг тарифів ще може змінитись.

Ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

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