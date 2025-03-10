В ЕС заявляют об отсутствии диалога с администрацией Трампа по тарифам

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа, похоже, не участвует в переговорах по предотвращению торгового конфликта с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в понедельник, 10 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Шефчович заявил журналистам, что в прошлом месяце он ездил в Вашингтон с целью начать диалог, чтобы избежать "ненужной боли от мер и контрмер".

По его словам, обе стороны определили несколько сфер взаимовыгодного сотрудничества, которые можно было бы развивать.

"Но, в конце концов, одна рука не может хлопать в ладоши. Администрация США, похоже, не заинтересована в том, чтобы заключить соглашение", – отметил он.

Шефчович заявил, что Европейский Союз готов к конструктивному взаимодействию, а также, что никто не выиграет от тарифов.

"Итак, наши двери открыты. Но, конечно, если это не принесет положительного результата, в таком случае мы всегда будем защищать европейский бизнес, работников и потребителей от необоснованных тарифов. Я думаю, что мы очень четко об этом заявили, и я знаю, что они ожидают от нас не меньшего", – подытожил еврокомиссар по вопросам торговли.

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они могут вступить в силу уже 12 марта.

По оценке Еврокомиссии, новые тарифы США могут касаться в четыре раза большего количества товаров, чем во время первого срока Трампа, но ситуация изменчива, и объем тарифов еще может измениться.

Еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

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