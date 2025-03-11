Бомбардувальник США пролетів над центром Стокгольма до річниці вступу Швеції у НАТО

Шведські винищувачі Gripen разом зі стратегічним бомбардувальником США виконують політ на малій висоті над територією Швеції до річниці вступу країни у НАТО.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

11 березня шведські винищувачі Jas 39 Gripen зустріли у повітрі американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress, після чого вони разом виконали проліт на низькій висоті над історичним центром Стокгольма.

Від столиці літаки полетіли північніше до Уппсали.

Тренування приурочені до річниці приєднання Швеції до НАТО.

Нагадаємо, рівно рік тому прапор Швеції підняли на флагштоку перед штаб-квартирою НАТО. Інші формальності завершилися ще 7 березня.

Швеція почала процес вступу до НАТО синхронно з Фінляндією, проте через низку несподіваних проблем для неї процес вступу затягнувся на додатковий рік.

Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.