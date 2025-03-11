Бомбардировщик США пролетел над центром Стокгольма к годовщине вступления Швеции в НАТО

Шведские истребители Gripen вместе со стратегическим бомбардировщиком США выполняют полет на малой высоте над территорией Швеции к годовщине вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

11 марта шведские истребители Jas 39 Gripen встретили в воздухе американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, после чего они вместе выполнили пролет на низкой высоте над историческим центром Стокгольма.

От столицы самолеты полетели севернее к Уппсале.

Тренировки приурочены к годовщине присоединения Швеции к НАТО.

Напомним, ровно год назад флаг Швеции подняли на флагштоке перед штаб-квартирой НАТО. Другие формальности завершились еще 7 марта.

Швеция начала процесс вступления в НАТО синхронно с Финляндией, однако из-за ряда неожиданных проблем для нее процесс вступления затянулся на дополнительный год.

Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по покупке истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.