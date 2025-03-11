США та Україна визначать склад переговорних груп для перемовин

Українська та американська делегації погодилися визначити склад переговорних груп для перемовин щодо досягнення стійкого миру.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, пише "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і "негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України".

Також зазначається, що Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.

"Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", – додали в заяві.

Окрім цього, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

Також українська сторона погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.