У Франції кажуть, що ЄС може піти далі у своїй відповіді на тарифи США

Французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що Європейський Союз може піти далі у своїй відповіді на американські тарифи, хоча торгова війна не відповідає нічиїм інтересам.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Його слова пролунали на тлі того, як президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на весь американський імпорт сталі та алюмінію, що набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 мільярдів євро.

"У нас є засоби, щоб піти далі, якщо ми захочемо", – сказав Аддад в інтерв'ю телеканалу TF1.

За його словами, якщо дійде до такої ситуації, "можна буде включити цифрові послуги або інтелектуальну власність".

Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%.

Ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

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