Во Франции говорят, что ЕС может пойти дальше в своем ответе на тарифы США

Французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что Европейский Союз может пойти дальше в своем ответе на американские тарифы, хотя торговая война не отвечает ничьим интересам.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

Его слова прозвучали на фоне того, как президент США Дональд Трамп повысил тарифы на весь американский импорт стали и алюминия, вступившие в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 миллиардов евро.

"У нас есть средства, чтобы пойти дальше, если мы захотим", – сказал Аддад в интервью телеканалу TF1.

По его словам, если дойдет до такой ситуации, "можно будет включить цифровые услуги или интеллектуальную собственность".

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%.

Еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.