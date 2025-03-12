Пропагандисти з "РИА Новости" бідкаються через закриття корпункту в Греції

Російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" заявило, що МЗС Греції позбавило їхнього шеф-кореспондента акредитації, через що воно змушене закрити свій корпункт у цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні "РИА Новости" стверджується, що грецьке МЗС відмовилося продовжити акредитацію шеф-кореспонденту в Афінах Геннадію Мельнику.

"Минулого року акредитацію продовжили із затримкою, а цього року співробітниця управління міжнародних громадських зв'язків повідомила, що позитивної відповіді не буде", – кажуть пропагандисти.

У "РИА Новости", яке перебуває під санкціями ЄС із червня 2024 року через систематичне поширення пропаганди, назвали закриття корпункту "грубим порушенням принципів свободи слова і демократії".

Корпункт пропагандистів відкрився в Афінах напередодні Олімпійських ігор 2004 року. Водночас з 2022-го у Греції, як і в інших державах Євросоюзу, заблокований доступ до "РИА Новости".

Міністерство закордонних справ Греції наразі офіційно не коментувало ситуацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, які відкрито беруть участь у підривній діяльності та кампаніях дезінформації.

Доходило і до вислання так званих російських журналістів, які насправді працюють на спецслужби РФ.

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