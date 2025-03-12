Пропагандисты из "РИА Новости" ропочут из-за закрытия корпункта в Греции
Российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" заявило, что МИД Греции лишило их шеф-корреспондента аккредитации, из-за чего оно вынуждено закрыть свой корпункт в этой стране.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В сообщении "РИА Новости" утверждается, что греческий МИД отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту в Афинах Геннадию Мельнику.
"В прошлом году аккредитацию продлили с задержкой, а в этом году сотрудница управления международных общественных связей сообщила, что положительного ответа не будет", – говорят пропагандисты.
В "РИА Новости", которое находится под санкциями ЕС с июня 2024 года из-за систематического распространения пропаганды, назвали закрытие корпункта "грубым нарушением принципов свободы слова и демократии".
Корпункт пропагандистов открылся в Афинах накануне Олимпийских игр 2004 года. При этом с 2022-го в Греции, как и в других государствах Евросоюза, заблокирован доступ к "РИА Новости".
Министерство иностранных дел Греции пока официально не комментировало ситуацию.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели санкции против российских пропагандистских СМИ, которые открыто участвуют в подрывной деятельности и кампаниях дезинформации.
Доходило и до высылки так называемых российских журналистов, которые на самом деле работают на спецслужбы РФ.
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