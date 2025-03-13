Туск заявив про своє бажання бачити Туреччину в ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хотів би бачити Туреччину членом Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, його слова наводить Daily Sabah.

Він сказав, що Польща завжди підтримувала Туреччину на шляху до членства в ЄС і продовжуватиме це робити.

"Ми дуже сподіваємося, що процес вступу Туреччини до ЄС тепер стане реалістичним і відчутним процесом. Ми завжди підтримували Туреччину в цьому і будемо продовжувати це робити", – зазначив польський прем’єр.

Своєю чергою Ердоган наголосив на важливості стратегічної ролі Туреччини для Європейського Союзу.

"Якщо Європейський Союз хоче запобігти або навіть повернути назад втрату своєї сили і впливу, він може досягти цього тільки через повноправне членство Туреччини", – сказав він.

Ердоган підкреслив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою Туреччини.

"Ми часто обговорюємо з нашими колегами наше бажання розвивати співпрацю з ЄС на засадах взаємної вигоди та поваги", – додав Ердоган.

Туск також заявляв, що Туреччина має взяти на себе більше відповідальність за гарантії стабільності і безпеки Європи.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.