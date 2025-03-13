Туск заявил о своем желании видеть Турцию в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что хотел бы видеть Турцию членом Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его слова приводит Daily Sabah.

Он сказал, что Польша всегда поддерживала Турцию на пути к членству в ЕС и будет продолжать это делать.

"Мы очень надеемся, что процесс вступления Турции в ЕС теперь станет реалистичным и ощутимым процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом и будем продолжать это делать", – отметил польский премьер.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул важность стратегической роли Турции для Европейского Союза.

"Если Европейский Союз хочет предотвратить или даже вернуть назад потерю своей силы и влияния, он может достичь этого только через полноправное членство Турции", – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Турции.

"Мы часто обсуждаем с нашими коллегами наше желание развивать сотрудничество с ЕС на основе взаимной выгоды и уважения", – добавил Эрдоган.

Туск также заявлял, что Турция должна взять на себя больше ответственности за гарантии стабильности и безопасности Европы.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.